XFL 2023 rosters: Here’s a rundown of every player on all eight teams in rebooted league

The 2023 XFL season kicked off Feb. 18 in what's the 3rd strive for a league that has been rebranded a number of instances over the last twenty years. The first incarnation of the XFL (2001) was once canceled after one season whilst the second one model (2020) ended after 5 weeks because of the COVID-19 pandemic. The 2023 model is administered by means of Dwayne "The Rock" Johnson and Dani Garcia. It will compete with the USFL, however that league may not start its 2d season till April. The XFL options eight teams, 4 in the North Division and 4 in the South Division. The most sensible two teams in each and every department will make the playoffs as each and every workforce performs a 10-week time table. Here’s a take a look at all eight 51-man rosters, that have lots of acquainted faces that have been on NFL rosters at one level (you’ll take a look at all our XFL protection right here, together with the overall time table, our 2023 season primer and gamers to understand). Arlington RenegadesLuis Perez12QBTexas A&M CommerceDrew Plitt9 QBBall StateKevin Anderson14QBFordhamKeith Ford23RBTexas A&MAdrian Killins10RBCentral FloridaDe’Veon Smith2RBMichiganBrandon Arcounado19WRWashington StateSean Modster8WRBoise StateJordan Smallwood17WROklahomaTyler Vaughns85WRUSCLuJuan Winningham11WRCentral ArkansasNate Becker81TEMiami (Ohio)Shaun Beyer88TEIowaSal Cannella80 TEAuburnAlex Ellis15TETennesseeWillie Beavers73OLWestern MichiganBrian Folkerts64OLWashburnMike Horton70OLAuburnCameron Hunt56OLOregonGarrett McGhin55OLEast CarolinaGeorge Moore77OLOregonTeton Saites79OLNew MexicoJake Stetz68OLBoise StateAaron Adeoye51DLSoutheast Missouri St.T.J. Barnes72DLGeorgia TechWill Clarke45DLWest VirginiaJosiah Coatney71DLMississippiDoug Hostin58DLMiami (Ohio)Bruce Hector90DLSouth FloridaDavonte Lambert6DLAuburnTomasi Laulile48DLBYUOtaro Alaka42LBTexas A&MIsaiah Graham-Mobley52LBBoston CollegeDonald Payne46LBStetsonEdmond Robinson30LBNewberryDarnell Sankey53LBCal State-SacramentoColin Schooler36LBTexas TechWillie Taylor50LBEastern KentuckyDe’Vante Bausby41DBPittsburgh StateShakur Brown29DBMichigan StateJamal Carter22DBMiami Darren Evans24DBLSURannell Hall16DBCentral FloridaJosh Hawkins28DBEast CarolinaWill Hill5DBFloridaCrevon Leblanc21DBFlorida AtlanticJordan Miller25DBWashingtonJoe Powell4DBGlobe JCTaylor Russolino1KMillsapsMarquette King0PFort Valley StateAntonio Ortiz49LSTCUD.C. DefendersEric Dungey2QBSyracuseD’Eriq King3QBMiami Jordan Ta’amu10QBMississippiRyquell Armstead23RBTempleArtavis Pierce28RBOregon StateAbram Smith4RBBaylorPooka Williams8RBKansasChris Blair1WRAlcorn StateJequez Ezzard12WRSam Houston StateJosh Hammond0WRFloridaChad Hansen9WRCaliforniaLucky Jackson11WRWestern KentuckyJosh Malone81WRTennesseeTrae Barry80TEBoston CollegeBriley Moore-McKinney88TEKansas StateEthan Wolf82TETennesseeTy Clary66OLArkansasCody Conway67OLSyracuseLiam Fornadel77OLJames MadisonD’Marcus Hayes78OLGeorgiaMichael Maietti51OLMissouriKyle Murphy53OLStanfordLiam Ryan63OLWashingtonT.J. Storment72OLTexas TechRod Taylor73OLMississippiDavin Bellamy56DLGeorgiaFadol Brown6DLMississippiMalik Fisher92DLVillanovaJarrell Owens95DLOklahoma StateJacub Panasiuk96DLMichigan StateCaraun Reid97DLPrincetonJoseph Wallace99DLSam Houston StateGabe Wright98DLAuburnFrancis Bernard43LBUtahJamal Brooks20LBSouth AlabamaFerrod Gardner27LBLouisiana-LafayetteAnthony Hines57LBTexas A&MAndre Mintze48LBVanderbiltReggie Northrup5LBFlorida StateJoshua Allen21DBMiami (Ohio)Kentrell Brice29DBLouisiana TechTravon Fuller22DBTulsaMichael Joseph15DBDubuqueAnthoula Kelly24DBFresno StateCameron Lewis17DBLSUDeJuan Neal26DBShepherdSantos Ramirez39DBArkansasNydair Rouse38DBWest ChesterKJ.Sails9DBSouth FloridaMatthew McCrane34KKansas StateDaniel Whelan19PUC DavisHouston RoughnecksKaleb Eleby5QBWestern MichiganCole McDonald14QBHawaiiBrandon Silvers12QBTroyBrycen Alleyne26RBDelaware StateMax Borghi22RBWashington StateNick Holley9RBKent StateDejoun Lee20RBDelawareDeontay Burnett1WRUSCCedric Byrd2WRHawaiiDavion Davis81WRSam Houston StateTravell Harris6WRWashington StateJontre Kirklin13WRLSUAaron Nelson19WRDelaware ValleyBen Putman80WRNevadaJustin Smith10WRNorfolk StateGarrett Owens21TEDuquesneTommy Champion73OLMississippi StateSage Doxtater76OLNew Mexico StateAlex Mollette55OLMarshallJames Moore79OLCentral WashingtonDesmond Noel65OLFlorida AtlanticDareuan Parker56OLMississippi StateDylan Pasquali78OLFerris StateJack Snyder64OLSan Jose StateJohn Yarbrough70OLRichmondC.J. Brewer98DLCoastal CarolinaJohn Daka45DLJames MadisonTrent Harris33DLMiamiJack Heflin96DLIowaBrian Khoury42DLCarnegie MellonGlen Logan97DLLSUTrevon Mason99DLArizonaChauncey Rivers47DLMississippi StateTim Ward89DLOld DominionTavante Beckett11LBMarshallDuke Ejiofor53LBWake ForestEmmanuel Ellerbee52LBRiceDeandre Johnson17LBMiamiNate Wieland15LBGrand ViewCharles Wiley57LBTexas-San AntonioJohn Brannon25DBWestern CarolinaSean Davis23DBMarylandAjene Harris3DBUSCA.J. Hendy29DBMarylandWilliam Likely4DBMarylandJordan Mosley18DBMarylandAlexander Myres24DBHoustonRaleigh Texada16DBBaylorKary Vincent0DBLSUHunter Duplessis8KTexas-San AntonioRace Porter46PWashingtonOrlando GuardiansDeondre Francois3QBHamptonPaxton Lynch6QBMemphisQuinten Dormady12QBCentral MichiganKelvin Taylor28RBFloridaJah-Maine Martin30RBNorth Carolina A&TStephen Guidry5WRMississippi StateDeddrick Thomas10WRMississippi StateCody Latimer11WRIndianaCharleston Rambo14WRMiamiJavonta Payton15WRTennesseeDontez Byrd16WRTennessee Tech Eli Rogers17WRLouisvilleAndrew Jamiel18WRStonehillRyan Becker80TESMULogan Carter87TEOklahoma StateDavid Moore55OLGramblingJalen Spady58OLFlorida A&MZe’Veyon Furcron59OLSouthern IllinoisFred Lauina64OLOregon StateJordan Ighofose65OLGramblingSunday Deng70OLOklahoma StateJa’Chai Baker75OLSouth AlabamaAbdul Beecham77OLKansas StateGerald Willis9DLMiami (FL)Nick Coe34DLAuburn Jacoby Jones36DLTexasJa’Quain Blakely48DLTennesseeEmmanuel Olenga49DLTennessee StateStansly Maponga56DLTCUCaeveon Patton88DLTexas StateKhristian Tate94DLGeorgetownTrevon Sanders99DLTroyTerrance Smith8LBFlorida StateLakia Henry31LBMississippiErroll Thompson40LBMississippi StateJeremiah Gemmel41LBNorth CarolinaTerrance Plummer44LBCentral FloridaTegray Scales46LBIndianaJavaris Davis2DBAuburnMike Lee13DBKansasBaylen Buchanan20DBLouisiana TechShaquille Wiggins21DBTennesseeMatt Elam22DBFloridaNajeem Hosein23DBFerris StateRoman Tatum24DBSouthern IllinoisJosh Harvey-Clemons25DBLouisvilleTrumaine Washington29DBLouisvilleJustin Rogers32DBUTEPMarcus Murphy38DBMississippi DateJose Borregales0KMiami (FL)Johnny Townsend19KFloridaSan Antonio BrahmasJack Coan4QBNotre DameJawan Pass16QBPrairie View A&MReid Sinnett17QBSan DiegoJacques Patrick9RBFlorida StateKalen Ballage11RBArizona StateJon Hilliman31RBRutgersTravis Jonsen10WRMontana StateDarece Roberson Jr.13WRWayne State-MissouriT.J. Vasher18WRTexas TechJalen Tolliver80WRArkansas-MonticelloLanden Akers82WRIowa StateFred Brown89WRMississippi StateBen Beise35TEWisconsin River-FallsDeon Yelder84TEWestern KentuckyJamal Pettigrew86TEMcNeese StateAlize Mack88TENotre DameDamien Mama51OLUSCWillie Wright58OLTulsaLuke Juriga59OLWestern MichiganRoubbens Joseph71OLBuffaloNorman Price72OLSouthern MississippiDerrick Kelly74OLFlorida StateChidi Okeke77OLTennessee StateKai Absheer79OLFlorida InternationalKamilo Tongamoa95OLIowa StateKohl Levao66OLHawaiiDrew Beesley33DLMichigan StateMike Tverdov42DLRutgersMike Scott44DLOklahoma StateDelontae Scott45DLSMUKobe Smith50DLSouth CarolinaMatthew Gotel90DLWebber InternationalJaviar Edwards91DLColoradoBen Davis3LBTexasJordan Williams15LBBaylorDrew Lewis25LBColoradoRiko Jeffers40LBTexas TechJoel Dublanko41LBCincinnatiDa’Sean Downey55LBMassachusettsLuq Barcoo1DBSan Diego StateTerrell Bonds2DBTennessee StateKameron Kelly8DBSan Diego StateKemah Siverand20DBOklahoma StateSean Williams21DBNavyRanthony Texada22DBTCURyan Lewis24DBPittsburghJack Koerner28DBIowaTenny Adewusi27DBDelawareJohn Parker Romo23KVirginia TechBrad Wing0PLSURex Sunahara47LSWest VirginiaSeattle Sea DragonsBen DiNucci6QBJames MadisonSteven Montez12QBColoradoHarrison Frost14QBWest GeorgiaT.J. Hammonds19RBArkansasMorgan Ellison25RBSE LouisianaBrenden Knox28RBMarshallCharlie Taumoepau29RBPortland StateJosh Gordon0WRBaylorJahcour Pearson3WRMississippJuwan Green4WRNew York State-AlbanyJaylen Redd13WROregonDamion Willis15WRTroyBlake Jackson80WRMary Hardin-BaylorKelvin McKnight86WRSamfordJordan Veasy88WRCaliforniaChris Owens55OLAlabamaTejan Koroma56OLBYUPaul Grattan65OLUCLACollin Kelly67OLOregon StateLiam Jimmons71OLUSCJosh Seltzner70OLWisconsinMichal Menet72OLPenn StateJared Thomas73OLNorthwesternBarry Wesley69OLColorado State Elijah Ponder44DLCincinnatiSama Paama50DLWashingtonAntwuan Jackson52DLOhio StateAustin Faoliu58DLOregonP.J. Hall92DLSam Houston StateTreyvon Hester93DLToledoDaniel Joseph96DLNorth Carolina StateNiko Lalos97DLDartmouthTre Walker8LBIdahoClarence Hicks9LBTexas-San AntonioJordan Evans26LBOklahomaEmmanuel Smith43LBVanderbiltTuzar Skipper51LBToledoAntoine Brooks2DBMarylandBryce Thompson1DBTennesseeChris Jones5DBNebraskaRojesterman Farris17DBHawaiiLinden Stephens21DBCincinnatiMykeal Wright16DBOregonShabari Davis24DBSoutheast Missouri St.Qwynnterrio Cole32DBLouisvilleAlijah Holder33DBStanfordZafir Kelly36DBSouth Carolina StateSharif Miller48DLPenn StateDominik Eberle11KUtah StateCameron Nizialek10PGeorgiaThomas Fletcher45LSAlabamaSt. Louis BattleHawksA.J. McCarron10QBAlabamaNick Tiano14 QBChattanoogaManny Wilkins5QBArizona StateMateo Durant21RBDukeBrian Hill23RBWyomingKareem Walker20RBSouth AlabamaMarcell Ateman3WROklahoma StateKareem Butler88WRIowa StateGeorge Campbell15WRWest VirginiaGary Jennings12WRWest VirginiaSteven Mitchell22WRUSCAustin Proehl13WRNorth CarolinaDarius Shepherd11WRNorth Dakota StateJovani Haskins9TERutgersJake Sutherland84TEMorehead StateJordan Thomas83TEMississippi StateVadal Alexander78OLLSUJuwann Bushell-Beatty73OLLouisiana TechDaishawn Dixon79OLSan Diego StateSteven Gonzalez74OLPenn StateJaryd Jones-Smith75OLPittsburghEric Magwood77OLMiddle Tennessee StateChristian Olmstead67OLFindlayMike Panasiuk61OLMichigan StateDallas Warmack55OLOregonFreedom Akinmoladun98DLNebraskaKevin Atkins90DLFresno StateDamion Daniels93DLNebraskaTim Harris4DLVirginiaLavert Hill24DLMichiganLaCale London96DLWestern IllinoisElorm Lumor95DLTowsonGelen Robinson99DLPurdueTaniela Tupou91DLWashingtonTravis Feeney56LBWashingtonWillie Harvey51LBIowa StateSilas Kelly29LBCoastal CarolinaMike Rose27LBIowa StateTre Watson33LBMarylandCarson Wells53LBColoradoLakiem Williams6LBSyracuseChris Cooper39DBStony BrookBen DeLuka28DBCharlotteLukas Denis25DBBoston FacultyElijah Hamilton1DBLouisiana TechMike Hampton8DBSouth FloridaNate Meadors26DBUCLABrandon Sebastian38DBBoston CollegeDonald Hageman2KSan Diego StateSterling Hofrichter16PSyracuseAlexander Matheson47LSCal LutheranVegas VipersBrett Hundley2QBUCLAJalen McClendon3QBBaylorD’Angelo Fulford12QBMount UnionBrian Burt18RBFresno StateJohn Lovett8RBPenn StateRod Smith15RBOhio StateDeAndre Torrey5RBNorth TexasGeronimo Allison19WRIllinoisJeff Badet13WROklahomaMartavis Bryant4WRClemsonMathew Sexton10WREastern MichiganCinque Sweeting14WRSlippery RockBrandon Dillon86TEMarianTravis Koontz16TETexas TechSean Price80TESouth FloridaCam Sutton89TEFresno StateJamil Denby65OLMaineQuinterrius Eatmon77OLSouth FloridaAntonio Garcia53OLTroyJovann Letuli75OLAkronKahlil McKenzie69OLTennesseeMichael Miller64OLWashburnDohnovan West61OLArizona StateIsaiah Williams71OLAkronLarry Williams56OLOklahoma StateBryant Jones95DLMississippi Valley StateJah’Sheem Martin90DLPaceKelvin Pinkney96DLSouth FloridaMaximilian Roberts23DLBoston CollegeLaRon Stokes97DLOklahomaDestiny Vaeao99DLWashington StateRobert Windsor88DLPenn StateC.J. Avery28LBLouisvilleVic Beasley44LBClemsonD.J. Calhoun48LBArizona StateP.J. Dawson11LBTCUJawuan Johnson20LBTCUMartrell Spaight45LBArkansasPita Taumoepenu0LBUtahWill Adams24DBVirginia StateDeontay Anderson9DBHoustonMarwin Evans25DBUtah StateMister Harriel1DBSacramento StateNijuel Hill27DBDelawareKeylon Kennedy6DBGarden City CCAntonio Phillips21DBBall StateStephen Roberts30DBAuburn Adam Sparks22DBLouisiana-MonroeBailey Giffen47KLamar Michael Carrizosa17PSan Jose StateAdam Higuera40LSTulsa 